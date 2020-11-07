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07.11.2020 - 19:10 | | AA

Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi

Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı. 

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, az sayıda taraftar karşıladı. 

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafilede yönetici Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray kafilesi, Sivasa geldi

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