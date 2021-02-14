Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 89. dakikada Mostafa Mohamed penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 51. dakikada Thelin attı.

Penaltı kararı

87. dakikada Henry Onyekuru kaleci Ertuğrul'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray'ın galibiyet serisi altı maça çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray 51 puanla zirvede yer aldı. Kasımpaşa ise 26 puanla 15. sırada kaldı.

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Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.

Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetirken; Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Ligde son 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda devirmeyi başarmıştı. Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe’nin galip geldiği haftada puan kaybetmek istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmaya Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Kerem, Babel ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

TERİM’DEN KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK

Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Arda ve Oğulcan cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Belhanda ve Luyindama ise kart sınırında bulunuyor. Yılbaşında geçirdiği talihsiz kaza sonucu tedavisi süren Omar dışında; Falcao, Feghouli, Halil ve Saracchi de kadroda yer almıyor.

FERNANDES İLK KEZ 11’DE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da, maçın 66’ncı dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes, ilk golünü de atma başarısı göstermişti. Fatih Terim, Portekizli oyuncuya Kasımpaşa maçında ilk 11’de şans verdi.

ÇATI VE ZEMİN TEMİZLENDİ, KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 16.00’ya alındı. Sabah saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle ekipler, karşılaşmanın oynanabilmesi için başlama saatine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Stadın zemininin yanı sıra çatı da kardan temizlendi. Zeminin temizlenmiş olmasına rağmen çok iyi durumda olmadığı gözlendi. Karşılaşmanın hakemleri, temizlik işlemleri sonrası sahaya çıkacak son kontrollerini gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA'DA TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta 4-1 mağlup oldukları Atakaş Hatayspor maçına göre kadroda 1 zorunlu değişikliğe gitti. Çapa, kart cezalısı olan Yusuf'un yerine Koomson'a ilk 11'de şans verdi. Kasımpaşa karşılaşmaya Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin ilk 11'i ile çıktı.