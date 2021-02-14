Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe liderliğe çıkarken Galatasaray birinciliği tekrar almak istiyor. Kritik maç öncesi "Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yöneltiliyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün saat 16.0'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

FATİH TERİM'DEN 2 SÜRPRİZ

Galatasaray'da önemli bir kadro değişikliği yaşanmak üzere. Teknik patron Fatih Terim, Alanyaspor ile oynanan kupa maçında performansını hiç beğenmediği isimlerden Younes Belhanda ile Ryan Babel'i kulübeye çekecek. Yeni transfer Gedson Fernandes'e, planladığından çok daha çabuk formayı verme kararı alan Fatih Terim, asıl sürprizi ise genç Kerem Aktürkoğlu ile yapacak. Kerem, Feghouli'nin yokluğunda sağ açıkta görev yapacak ve ters kanattaki Onyekuru ile birlikte etkili olmaya çalışacak. Terim, kapalı savunma yapması beklenen Kasımpaşa'ya karşı Kerem'in tekniği ve dripling özelliğiyle faydalı olacağı inancında.

GERİDE DEĞİŞİM YOK

Gedson ise orta sahada Taylan'la beraber görev yapacak. Portekizli futbolcu, iki ceza sahası arasında savunma ile forvet arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışacak. Emre Kılınç'ın ise ileride Mohamed'e yakın oynaması ve sık sık savunma arkasına koşu yapması bekleniyor. Savunma hattında ise Donk ve Marcao'nun yeri garanti.

Ancak sağ bekte Yedlin yerine Linnes'in, sol bekte de Emre Taşdemir yerine Ömer Bayram'ın oynayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY'DA SON DAKİKA

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Feghouli ve Saracchi, maç kadrosunda yer almıyor. Arda Turan ile Oğulcan da cezaları sebebiyle kadroda yok. Halil Dervişoğlu da Covid testi pozitif çıktığı için karantina altında.

KASIMPAŞA'DA SON DAKİKA

Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kasımpaşa'da, sarı kart cezalısı Yusuf Erdoğan kadroda yok. Tarkan, Jeanvier ve Drinkwater da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Sadiku ile Luckassen'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatine doğru netleşecek.

BELHANDA VE LUYİNDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama bugünkü mücadeleye ceza sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, kart görmeleri halinde gelecek hafta ligdeki Alanya deplasmanında cezalı duruma düşecek.

STATTA YOĞUN ÖNLEMLER ALINDI

Özellikle İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle, Türk Telekom Stadı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Brandayla kaplanan zemin, takımlar sahaya çıkmadan önce açılmayacak. Isıtıcılar da olası bir kar birikmesine karşın hazır bekletiliyor. Görevliler her türlü müdahale için gün boyu hazır tutulacak.