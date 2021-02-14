Galatasaray - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ligde üst üste galibiyetler alıp liderliğe kadar da yükselen Galatasaray, hafta arası kupa maçında Alanyaspor'a yenilerek bir kulvardan daha eli boş dönmüş oldu. Hedefte artık sadece Süper Lig var! Sarı kırmızılılarda Halil Dervişoğlu koronavirüs karantinasında, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan cezalı. Sofiane Feghouli iyileşti ancak henüz hazır değil, Marcelo Saracchi sakat. Yeni transfer Mostafa Mohamed çıktığı ilk 3 resmi maçı da golle geçti, müthiş formda. Bir diğer yeni transfer de Alanyaspor'a karşı kupa maçında kısa bir süre aldı, etkili futbolunu golle süsledi ancak yenilgiye engel olamadı. TD Fatih Terim'in Gedson'u bu sefer ilk 11'de başlatması, savunmanın sağında da bir başka yeni transfer DeAndre Yedlin ile devam etmesi bekleniyor. Savunmanın merkezinde "Donk & Marcao" izlemeye devam ederiz, Gedson'un ilk 11'e gelişiyle Emre Kılınç kanada geçer.

Kupada Fenerbahçe'ye elendikten sonra çıktığı 6 lig maçından sadece 4 puan çıkartabilen Kasımpaşa, düşme hattına yaklaştı, şu an için yalnızca 2 puan üzerinde. Savunmadan Julian Jeanvier ve orta alandan Tarkan Serbest uzun süredir sakat. Loret Sadiku henüz iyileşmedi, Danny Drinkwater gelir gelmez şanssız bir şekilde sakatlanıp hiç forma yüzü göremedi. Bu 4 ismin dışında, ilk Galatasaray maçında attığı golle takıma 3 puan kazandıran Yusuf Erdoğan da cezalı! Yusuf'un yerine Gilbert Koomson'u ilk 11'de görebiliriz. Gole en yakın isimler ise Isaac Kiese Thelin ve Armin Hodzic olacak. TD Fuat Çapa; "Kasımpaşa'yı güzel bir şekilde temsil edip, inşallah iyi bir sonuçla döneceğiz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Kasımpaşa, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 lig maçını kazanamadı! (3 beraberlik - 13 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %58'lik kesim son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takıma, formsuz Kasımpaşa karşısında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.