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09.02.2020 - 00:20 |

Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±na hazÄ±r

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, salondaki Ã§alÄ±ÅŸmalarla baÅŸladÄ±.

Daha sonra sahaya Ã§Ä±kan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Ä±sÄ±nmanÄ±n ardÄ±ndan pas oyunu oynadÄ± ve taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle tamamlandÄ±.Â 

KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±na hazÄ±r

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