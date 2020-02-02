 Galatasaray - Kayserispor: 4-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray seyircisi önünde Kayserispor'la karşılaştı.Türk Telekom Stadymu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-1 kazandı.

Aslan'da golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Donk, 64. ve 90+4.dakikada Feghouli kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 70. dakikada Mesanovic attı:

VAR'la gelen gol

70'de Aksel Aktaş'ın ara pasında defansın arkasına iyi hareketlenen Mesanovic topu ağlara gönderdi. Pozisyonu ilk başta ofsayt kararı ile değerlendiren Zorbay Küçük, VAR'a giderek Kayserispor'a golü verdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı.

İŞTE SON PUAN DURUMU

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 82 Onyekuru), Adem Büyük (Dk. 86 Sekidika)

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma (Dk. 57 Aksel Aktaş), Situm (Dk. 70 Enver Cenk Şahin), Campanharo, Henrique, Mesanovic

Goller: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 21 Donk, Dk. 64 ve 90 4 Feghouli (Galatasaray), Dk. 69 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Belhanda, Dk. 79 Ömer Bayram (Galatasaray), Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Maçtan dakikalar

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağda topla buluşan Mariano'nun ortasında, Adem Büyük'ün ön direkte dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Donk, döndükten sonra havada yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada Hes Kablo Kayserispor gole yaklaştı. Miguel Lopez'in sağdan ortası sonrası Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak açıyı daraltan kaleci Muslera'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem Büyük, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Diego'nun altıpas önünde uzaklaştırmak istediği topu Mariano kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, ceza sahasının sol tarafında yerden pasını verirken, Adem Büyük topun üstünden atladı. Feghouli'nin sağ ayağıyla penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

69. dakikada Hes Kablo Kayserispor golü buldu. Aksel Aktaş'ın ara pasında topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Mesanovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Zorbay Küçük, gol kararı verdi: 3-1.

90 4. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü kaydetti. Belhanda'nın havadan pasında Onyekuru, altıpasın solunda topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Feghouli, topu kontrol ettikten sonra altıpas önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da son maçına göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falaco ve Marcelo Saracchi ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Çalık ise yedeğe çekildi.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone de müsabakanın kadrosunda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük 11'iyle başladı.

Belhanda 3 maç sonra forma giydi

Galatasaray'da performası tartışılan Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde 3 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim, ligde Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında tercih etmediği Faslı futbolcuyu, Hes Kablo Kayserispor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

Onyekuru yedek kulübesinde

Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, maçta yedekler arasında yer aldı. Nijeryalı futbolcu, transferi sonrası ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanmıştı.

İki hafta süren tedavisinin ardından takıma dahil olan Onyekuru, Hes Kablo Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı.

Tribünlerden Fatih Terim'e destek

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı.

Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

Emre Taşdemir ve İsmail Çipe eski takımlarına karşı

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımlarına karşı forma giydi. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Çipe'yi sezon başında, Emre Taşdemir'i de devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı

Konuk takım müsabakaya İsmail Çipe, Miguel Lopes, Rienstra, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Djedje, Uzodimma, Situm, Campanharo, Henrique ve Mesanovic'ten oluşan 11 ile çıktı.

Fatih Terim klibi