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23.11.2020 - 16:14 | | İHA

Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Hes Kablo Kayserispor, bu akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev yapacak.

Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu
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Süper Lig’in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Galatasaray’a konuk olacak. Bu zorlu mücadelede Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Caner Ak.

Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor maçında VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Özgüç Türkalp olacak.

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Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

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