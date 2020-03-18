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18.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray kendi işini kendi görecek

Teknik kadro ve yöneticiler, Sivas’ın Antalyaspor’a yenilmesiyle beraber ortaya çıkan durumun kendilenin lehine olduğunu düşünüyor. Çünkü Galatasaray kendi maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşabilecek.

Galatasaray kendi işini kendi görecek

Demir Grup Sivasspor’un önceki gün Antalyaspor’a 1-0 kaybetmesi, sarı-kırmızılıları yeniden umutlandırdı. Beşiktaş maçında kaçan galibiyet nedeniyle üzülen sarı-kırmızılılar, Sivas kaybedince bardağın dolu tarafından bakmaya başladı.

Teknik kadro ve yöneticiler, Sivas’ın Antalyaspor’a yenilmesiyle beraber ortaya çıkan durumun kendilenin lehine olduğunu düşünüyor. Çünkü Galatasaray kendi maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşabilecek.

Buna göre sarı-kırmızılılar, içinde Trabzonspor ve Başakşehir’in olduğu 8 maçın önlerinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz artık kendi işimize bakacağız. Galatasaray kendi maçlarını kazanması durumunda şampiyon olacak. Sivas’ın puan yitirmesiyle beraber Galatasaray’ın kalan bütün maçlarını kazanması şampiyon olması demek... Bu hafta her ne kadar bizim için kayıp gözükse de, Sivas’ın yenilmesiyle beraber bu da ortadan kalktı ve lehimize bir tablo oluştu” ifadesini kullandı.

Galatasaray kendi işini kendi görecek

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