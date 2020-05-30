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30.05.2020 - 00:15 | | AA

Galatasaray, koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlÄ±yor

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayacak.Â

Galatasaray, koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlÄ±yor
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemlerinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayacak.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n lisanslÄ± Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GSStore'un Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, maske Ã§eÅŸitlerinin 1 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ise tÃ¼m maÄŸazalardan satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± bildirildi.

Galatasaray, koruyucu maske satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlÄ±yor

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