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26.03.2020 - 10:54 | | Sabah

Galatasaray, Kotrijk'te forma giyen Terem Moffi'yi takibe aldı

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde başlayan gençleştirme çalışmaları yeni sezonda da devam edecek. Onyekuru, Saracchi gibi isimleri devre arası transfer döneminde kadrosuna katan sarı kırmızılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi.

Galatasaray, Kotrijk'te forma giyen Terem Moffi'yi takibe aldı

Sarı-kırmızılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. 1.88 boyundaki 20 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon iki takımda toplamda 16 maçta 10 gol atmayı başardı. Sol ayaklı Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

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ÇALIŞMA BAŞLADI

Kortrijk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terem Moffi'nin maliyetinin düşük olması transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Emre Utkucan'ın raporlarını incelediği, ardından da golcü oyuncunun maçlarını izleyecekleri ifade edildi. Galatasaray'ın scout ekibi, Moffi'nin ismini verdi. Terim'in yardımcıları takibe aldı.

Galatasaray, Kotrijkte forma giyen Terem Moffiyi takibe aldı

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