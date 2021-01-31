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31.01.2021 - 00:21 | | AA

Galatasaray - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 71-68 yendi.

Galatasaray - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71-68
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 71-68 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen birinci periyodun son bölümünde hücumda ritmini bulan Galatasaray, Motum'un üç sayılık basketiyle çeyreği 27-15 önde tamamladı. 

İkinci periyotta Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un yaptığı top kayıplarının ardından skor üreten Galatasaray, farkı korudu ve ilk yarıyı 43-32 üstün kapattı.

İkinci yarıda Johnson ve Frazier ile hücumda etkili olan konuk ekip, 28. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Galatasaray, hücumdaki temposunu yitirse de final periyoduna 56-50 önde girdi. 

Son çeyrek oldukça çekişmeli geçti. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, mücadelenin 34. dakikasında farkı 1 sayıya düşürdü: 58-57. Yiğit Arslan ve Jefferson'ın basketlerine Atkins ile yanıt veren Muğla temsilcisi, oyundan kopmadı. Galatasaray, faul hakkını dolduran rakibi karşısında son anlarda serbest atış çizgisinden skor üretti. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, maçın son 15 saniyesine 70-68 önde giren sarı-kırmızılı takım karşısında hücumda sayı çıkaramadı. Galatasaray, Trice'ın bitime üç saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 1 yapmasıyla skoru 71-68'e getirdi. Üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, maçı da 71-68 kazandı.

Galatasaray - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71-68

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu 

Galatasaray: Trice 17, Hamilton 9, Göksenin Köksal 8, Motum 7, Jefferson 18, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 6, Eray Aydoğan, Williams 6

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Frazier 15, Johnson 18, Barış Hersek 8, Cook 5, Atkins 10, Fırat Töz, Erdem İlter, Abu 6, Hasan Emir Gökalp 2, Caner Ercan 4, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin 

1. Periyot: 27-15 

Devre: 43-32 

3. Periyot: 56-50 

Beş faulle çıkan: 39.57 Johnson (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

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