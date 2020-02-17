Galatasaray maçı sonrası Yeni Malatyaspor'dan paylaşım!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekibin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Son düdüğün çalmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor, voleybol topu fotoğrafı paylaşarak "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, maçın ilk yarısının son dakikalarında gelişen pozisyonda Jean Michael Seri'nin cezası içinde topa elle oynadığı gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

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