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23.01.2021 - 10:39 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Malatyaspor virajında...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Galatasaray'da Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Mbaye Diagne ve Omar Elabdellaoui, yarınki müsabakada oynayamayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda yapılan son 4 lig maçının 3'ünde mağlup oldu.

Galatasaray, Malatyaspor virajında...
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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Deplasmanda son 4 maçın 3'ünü kaybetti

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.

Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.

Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

Galatasaray, Malatyaspor virajında...

 

 

 

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