Galatasaray, Marcao'nun bonservis bedelini belirledi!

İtalyan kulüplerinin gündeminde olan Galatasaraylı Marcao'nun bedeli belli oldu. En ciddi talibin Atalanta olduğu bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çizme temsilcisinin 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların ise 23 yaşındaki yıldızı için 17 milyon euro talep ettiği belirtildi. Aslan, geçtiğimiz sezonun başında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı.

Brezilyalı futbolcu Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.

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