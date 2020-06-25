Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik oyunu oynayan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.