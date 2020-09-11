Galatasaray, menajer ücretleriyle ilgili açıklama yapacak

Galatasaray'da son günlerde menajerlere ödendiği iddia edilen ücretlerle ilgili belgeler ortaya çıkarken, bugün iki yeni transferle ilgili belgeler gündeme damga vurdu. Belgelere göre yeni transferlerden Emre Kılınç'ın menajerine 1 milyon 50 bin Euro, Omar Elabdellaoui'nin menajerine de 3 yıllık dönemde 2 milyon 175 bin Euro menajerlik ücreti ödeneceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Kulüp olarak resmi açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde Ryan Donk hakkında çıkan menajerlik ücretiyle ilgili olarak da resmi siteden açıklama yapmış ve, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullanmıştı.

2017'den bu yana Galatasaray forması giyen Ryan Donk'un menajerine geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili yapılandırma ücreti ödendiğini açıklayan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin menajerlerine ödeneceği iddia edilen miktarlarla ilgili olarak bugün yeni bir açıklama yapacak.

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