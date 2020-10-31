Galatasaray - MKE Ankaragücü. 1-0

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Aslan'ın tek golünü 45+2. dakikada Ryan Babel kaydetti.

Çifte sakatlık

Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bu sonuçla Galatasaray 13 puanla 3. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 1 puanla son sırada yer aldı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan Kocuk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Emre Kılınç, Etebo, Ömer Bayram, Babel; Diagne.

SAKAT: Muslera, Linnes, Belhanda

CEZALI: Falcao

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven

CEZALI: Alper Potuk

Ömer Bayram

Sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram sahaya kaptan olarak çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

45 2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi'nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 6. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Erzurum temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan ve hafta boyunda takımla antrenmana çıkamayan Younes Belhanda ile kırmızı kart gören Radamel Falcao'ya MKE Ankaragücü karşısında forma veremedi.

Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi, Belhanda'nın yerine ise kırmızı kart cezasını dolduran Etebo'yu sahaya sürdü.

Kaptanlık pazubendi Ömer Bayram'da

Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.

MKE Ankaragücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.

Taraftarlardan Terim'e destek

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.

MKE Ankaragücü'nde 8 eksik

Başkent temsilcisinde, ligin 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 8 oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertli takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. MKE Ankaragücü'nde 7 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, 1-2 isimde de belirtiler bulunuyordu.

Galatasaray maçına eksik gelmek zorunda kalan MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan Alper Potuk, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Rize temsilcisiyle yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Joseph Paintsil ve Şahverdi Çetin ile yedekler arasında yer alan Korcan Çelikay, Cebrail Karayel ve Endri Çekiçi, Galatasaray müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Ankara ekibi, müsabakaya Ricardo Friedrich, Atila Turan, Erdi Dikmen, Michal Pazdan, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Anıl Dikmen, Yusuf Eren Göktaş, Daniel Lukasik, Idriz Voca, Berke Gürbüz, Orkan Çınar, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay ve Mert Topuz görev bekledi.

Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremoniye Galatasaraylı futbolcular kollarında siyah bantlarla çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadı'na pankart astı.

Tribünlerde yer alan pankartlarda "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır", "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet - 29 Ekim 1923" ve "Dün, bugün, daima ve ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri yazıldı.

Ayrıca İzmir'de meydana gelen deprem için "Geçmiş olsun İzmir" pankartları da tribünlere asıldı.

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