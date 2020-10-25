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25.10.2020 - 14:20 | | İHA

Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan BB Erzurumspor maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

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