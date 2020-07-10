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10.07.2020 - 15:27 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynandığı belirtidi. İdmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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