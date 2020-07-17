Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferini bitirdi

Aslan’a sağ bek müjdesi...Brezilyalı futbolcu Mariano ile yolları ayırmak üzere olan Sarı- Kırmızılılar, bir süredir gündemde yer alan Norveçli Omar Elabdellaoui’nin işini bitirdi. Yunanistan Ligi’nin şampiyonu Olympiakos’ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’un yolunu tutacak. Galatasaray, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği Omar’la yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret üzerinden 3 senelik sözleşme imzalayacak. Olympiakos formasıyla 169 maça çıkan Norveçli sağ bek, 11 gol ve 16 asistlik performans sergilerken, sadece bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Linnes onun yedeği

Ailesi Kuzey Afrika kökenli olmasına rağmen, Norveç’te doğup büyüyen Omar Elabdellaoui, milli takım formasını 44 kez sırtına geçirdi. Galatasaray’ın beki Linnes, aynı zamanda Omar’ın milli takımdaki yedeği konumunda. İki oyuncu böylece Norveç’ten sonra Türkiye’de de buluşmuş olacak. Bu arada Linnes’in yeni sezonda da Galatasaray kadrosunda yer alacağı, bir diğer sağ bek Şener’le ise yolların ayrılacağı öğrenildi.

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