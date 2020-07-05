Galatasaray, Onyekuru'nun yerine Ivan Angulo'yu gündemine aldı

Onyekuru'nun ayrılmasıyla kanat bölgesine hızlı bir isim arayan Galatasaray, geçen sezon ilgilendiği Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.

Ocak 2020'de Kolombiya ekibi Envigado'dan 2.65 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında Cruzeiro'ya kiralandı. 31 Aralık 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratı bulunan Angulo idmanlara çıkıyor fakat kulüpler arasında ödeme problemleri bulunuyor.

Ivan Angulo, bu sezon 17 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.

Süper Ligin Kader Maçı : Galatasaray - Trabzonspor