Galatasaray: "Rakiplerimize bir kez daha fark attık"

Galatasaray, sosyal medya platformu Twitter’da ulaştığı etkileşim rakamlarıyla en iyi dördüncü takım oldu.

Depor Finanzas’ın verilerine göre Galatasaray Spor Kulübü, 2020 yılının ilk çeyreğinde Twitter etkileşimlerinde kulüpler arasında en iyi dördüncü takım oldu.

9,2 milyon Twitter takipçisi bulunan Galatasaray, ocak ve mart ayları arasında 20 milyon etkileşim alarak Flamengo, Liverpool ve Barcelona'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Galatasaray'ı 19,8 milyon etkileşim ile İngiliz devi Manchester United takip etti.

G.Saray'dan açıklama

"9 milyon 270 binden fazla takipçi sayısına ulaşan Twitter hesabımız, Şubat ayı verilerinde de Türkiye'deki rakiplerine bir kez daha fark attı. Twitter hesabımız, Şubat ayı boyunca Türkiye'deki her iki rakibinin toplamından daha fazla etkileşim aldı. Kulübümüzün Twitter hesabı, açıklanan 2020 ilk çeyrek verilerinde de ilk sıralarda yer alıyor. Dünya genelindeki futbol kulüpleri arasında en çok etkileşim alan 4. hesap olan Galatasaray, bu alanda bir kez daha dünyanın en iyileri arasında!"





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