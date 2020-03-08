Galatasaray rekor peşinde

Galatasaray, ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etmek için bugün Sivasspor karşısına çıkacak.



Cim-Bom, Sivasspor’u yenmesi halinde galibiyet serisini 9’a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.

Sarı-kırmızılılar, daha önce ligde iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011-2012’de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, Süper Lig’deki en uzun galibiyet serisini ise 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında elde etti. Aslan, 1987-1988 sezonundaki son 9 ve 1988-1989’daki ilk 3 müsabakasını kazanarak 12 maçlık galibiyet serisine ulaştı.



Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi ise 13 maçla Beşiktaş’ta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalardaki maçlarını kazandı.

Lemina, Sivas’a gitti

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mario Lemina, Galatasaray’ın Sivas maçı kadrosuna dahil edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda,

sarı-kırmızılılar, dar alanda pas oyununun ardından taktik çalışması yaptı. 14 yabancısı bulunan Cim-Bom’da, 12 yabancı kullanabilecek olması nedeniyle Florin Andone ve Jesse Sekidika, Sivas’a götürülmedi.

‘En zor maçımız’

Galatasaraylı yöneticiler fikstüre bakıldığında bugünkü Sivas maçını kalan haftalar içerisindeki en zorlu 90 dakika olarak görüyor.

Sarı-kırmızılılar, “Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir karşılaşmaları da var ama Sivas deplasmanı en zor maçımız olacak. Bunu kazanırsak önümüzü daha iyi görebiliriz. Kaybedersek yine yarışta ve iddialı olacağız ama kazanmamız durumunda bunun çok getirisi olacak” yorumunu yaptı.

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