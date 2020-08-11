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11.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray sadece özel maçlar için seyahat edecek!

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak.

Galatasaray sadece özel maçlar için seyahat edecek!
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular sabah koronavirüs testinden geçecek. Öğlen ise oyunculara bazı sağlık testleri uygulanacak. Galatasaray yeni sezonun ilk antrenmanını ise akşam yapacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yeni sezona hazırlanacak olan Galatasaray’ın sadece özel maçlar için seyahat edeceği öğrenildi.

Galatasaray sadece özel maçlar için seyahat edecek

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