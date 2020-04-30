Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray sahaya iniyor
30.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray sahaya iniyor

Galatasaray'da saha çalışmalarının gelecek hafta başlatılması düşünülüyor.

Galatasaray sahaya iniyor

Cim-Bom’da gruplar halinde yapılacak saha çalışmalarının gelecek hafta başlatılması düşünülüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk planda 4 veya 5’erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Galatasaraylı futbolcular, İtalyan kondisyoner Bartalli’nin verdiği program çerçevesinde uzun süredir evlerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan yeni çıkan Luyindama ve Ahmet Çalık gibi bazı oyuncular ise bireysel antrenmanlarını Florya’da yapıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kuzey Kore'de Kim Jong-un'dan sonra göreve sürpriz aday!

Galatasaray sahaya iniyor

Florin Andone'nin Brighton Formasıyla Attığı En İyi Goller

Efsaneler kuşağı: David Trezeguet'nin Juventus kariyerine göz atıyoruz...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Bruma'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi!

Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi!

Emenike: "Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum"

Emenike: "Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum"

Doktor Fauci: "Spor maçları yapılamayabilir"

Doktor Fauci: "Spor maçları yapılamayabilir"

Sıradaki Haber