Galatasaray sahaya iniyor

Cim-Bom’da gruplar halinde yapılacak saha çalışmalarının gelecek hafta başlatılması düşünülüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk planda 4 veya 5’erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Galatasaraylı futbolcular, İtalyan kondisyoner Bartalli’nin verdiği program çerçevesinde uzun süredir evlerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlıktan yeni çıkan Luyindama ve Ahmet Çalık gibi bazı oyuncular ise bireysel antrenmanlarını Florya’da yapıyor.

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