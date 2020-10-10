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10.10.2020 - 21:13 |

Galatasaray, salonda çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, salonda çalıştı
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. İdmanda, yenilenme çalışmaları üzerinde duruldu. 

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, salonda çalıştı

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