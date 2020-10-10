10.10.2020 - 21:13 |
Galatasaray, salonda çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. İdmanda, yenilenme çalışmaları üzerinde duruldu.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.