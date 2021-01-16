Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 21 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

- Son 11 derbide sadece 2 kez kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 11 derbide sadece 2 kez mağlup oldu.

Son 6 sezonun genelinde derbi karnesi zayıf olan sarı-kırmızılılar, son 11 büyük maça bakınca farklı bir görüntü çiziyor. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısıyla başlayan süreçte rakipleriyle yaptığı 11 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 6 gol gördü.