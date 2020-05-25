Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda hijyen ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanlarÄ±n sabah yapÄ±lan birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlandÄ±. Daha sonra rampada koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. AntrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik koÅŸular Ã¼zerinde duruldu.Â

AkÅŸam antrenmanÄ± ise dayanÄ±klÄ±lÄ±k ve fiziksel Ã§alÄ±ÅŸmalarla baÅŸladÄ±. Pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla devam eden idmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik uygulamalar yapÄ±ldÄ±. Ä°dman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle tamamlandÄ±.Â

Galatasaray, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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