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20.02.2020 - 15:41 |

Galatasaray tek eksikle derbiye hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray tek eksikle derbiye hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesislerinde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahasında ısınma hareketleri yapılırken antrenman, sınırlı alanda pas oyunu ile devam etti. Ana bölümde ise dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Leminanın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30da Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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