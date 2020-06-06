Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Terim yönetiminde çalıştı
06.06.2020 - 15:29 |

Galatasaray, Terim yönetiminde çalıştı

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Terim yönetiminde çalıştı
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde hazırlık maçı yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

Sivasspor'un hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş fırtınası...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Terim yönetiminde çalıştı
    Galatasaray, Terim yönetiminde çalıştı
  2. Eski Beşiktaşlı Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı
    Eski Beşiktaşlı Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı
  3. Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çıktı
    Son dakika | MHK: Hakemlerimizin testleri negatif çıktı
  4. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
    Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü belli olacak
  5. Göztepe taraftarı formalarıyla tribünde olacak
    Göztepe taraftarı formalarıyla tribünde olacak



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor

Denizlispor'a Danimarka'dan orta saha geliyor

Yılmaz Vural: Son düdüğe kadar devam

Yılmaz Vural: Son düdüğe kadar devam

Sahaya giren Youtuber’un 3 yıl hapsi isteniyor!

Sahaya giren Youtuber’un 3 yıl hapsi isteniyor!

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

Sıradaki Haber