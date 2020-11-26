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26.11.2020 - 07:00 |

Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı’nı tartışmaya açtı

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Covid-19 Sağlık Rehberi Programı’nı tartışmaya açtı.

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Çifte standart

Omar ve Babel’in testlerinin yurt dışında olduğu için özel durumları olduğu ve test sonuçlarının negatife dönmesiyle oynayabilmelerinde problem olmadığı ancak Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk’un ise forma giymelerinin TFF’nin Sağlık Rehberi’ndeki kurallar nedeniyle söz konusu olmadığı belirtildi.

Mert Günok örneği

Sarı-kırmızılı yetkililer, Başakşehir’le geçen hafta test sonucu pozitif çıkan ama daha sonraki test sonuçlarının negatife dönmesiyle Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Mert Günok örneğini verdi. Sarı-kırmızılılar, “Avrupa’da organizasyonlarda, liglerde test sonucu negatife dönen futbolcu oynayabiliyor ama bizde 14 gün oynayamıyor. Bu süre kısaltılmalı” yorumunu yaptı.

Galatasaray, TFFnin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı’nı tartışmaya açtı

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