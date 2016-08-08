Galatasaray Tolga Ciğerci'yi resmen açıkladı! Rakamlar...
Galatasaray Kulübü, Tolga Ciğerci'nin transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüp, futbolcunun 3 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğunu duyururken; Tolga'nın yıllık ücretinin 2 milyon euro olduğunu açıkladı...
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci ve kulübü Hertha Berlin ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Galatasaray Sportif AŞ.'nin KAP'a gönderdiği transfer bildirimi şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci ve kulübü Hertha BSC Berlin ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.000.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2016-2017 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti
2017-2018 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti
Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.
Kulübün TFF Süper Lig'de şampiyon olması durumunda o sezon hak ettiği puan primlerinin %20'si oranında ayrıca prime hak kazanacaktır.
Futbolcunun 8.000.000 Euro net ödemek şartıyla 2017/2018 sezonu sonunda sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır.
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