Galatasaray Tolga Ciğerci'yi resmen açıkladı! Rakamlar...

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci ve kulübü Hertha Berlin ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ.'nin KAP'a gönderdiği transfer bildirimi şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci ve kulübü Hertha BSC Berlin ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.000.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2016-2017 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti

2017-2018 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti

Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

Kulübün TFF Süper Lig'de şampiyon olması durumunda o sezon hak ettiği puan primlerinin %20'si oranında ayrıca prime hak kazanacaktır.

Futbolcunun 8.000.000 Euro net ödemek şartıyla 2017/2018 sezonu sonunda sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır.

Tolga Ciğerci: "Galatasaray'ı kimseye sormaya gerek yok"

Galatasaray'ın Herta Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisi 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi imzayı attı.

Tolga Ciğerci, Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu ile birlikte imza törenine katıldı ve şu konuşmayı yaptı: "Öncelikle Mehmet Ağabey'e Levent Ağabey'e, Cenk Ağabey'e teşekkür etmek istiyorum. Onların da yardımı ile küçüklük hayalim Galatasaray'dayım. İnşallah iyi performansla Galatasaray'da başarılı olurum.

Beklentilere karşılık, performansla takıma yardım etmek istiyorum. Performansımı yükseltmeye çalışacağım. Benim futbol karakterim Melo'dan başka ve kendi futbol karakterimi ortaya koymak istiyorum. İnşallah Fenerbahçe'ye karşı oynarsam yine güzel bir gol atmak isterim. 27 numaralı formayı giyeceğim. Önceden Galatasaray oynayan gurbetçi futbolcularla hiç kontağım olmadı. Galatasaray'ı kimseye sormaya gerek yok."

Levent Nazifoğlu: "Cavanda bugün biter, Leiva ise ya bitecet ya da vazgeçeceğiz'

Tolga Ciğerci'nin imza törenine katılan Levent Nazifoğlu basın mensuplarının sorularına yanıtlar vererek transfere yönelik açıklamalarda bulundu.