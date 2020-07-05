Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Bugün Galatasaray - Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Büyük heyecanın yaşanacağı maç için araştırmalar başladı. Kıyasıya mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap arıyor. Peki karşılaşmanın muhtemel 11'leri kimler? İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında bilinmesi gerekenler...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başlayacak. Peki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Peki maçı kim yönetecek?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Galatasaray - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de yarın İstanbul’da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor’un şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58’ini Galatasaray, 42’sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41’ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6’sında bordo-mavililer, 4’ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.