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05.07.2020 - 22:24 |

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillenecek? Süper Lig puan durumu...

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi bu akşam Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanıyor. İlk yarıyı Trabzonspor Jose Sosa'nın ayağından bulduğu penaltı golü ile 1-0 önde kapadı. 31. dakikada Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maçın bu şekilde sonuçlanması halinde Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Süper Lig'de puan durumu şu anda nasıl? İşte 30. haftanın ardından oluşan puan durumu...

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillenecek? Süper Lig puan durumu...
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Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi bu akşam Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanıyor. İlk yarıyı Trabzonspor Jose Sosa'nın ayağından bulduğu penaltı golü ile 1-0 önde kapadı. 31. dakikada Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maçın bu şekilde sonuçlanması halinde Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Süper Lig'de puan durumu şu anda nasıl? İşte 30. haftanın ardından oluşan puan durumu...

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk yarıda Trabzonspor penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde puanı 61'e yükselecek. Galatasaray maçı kazanırsa Puanı 55'e yükselecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Ligde puan durumu nasıl şekillenecek Süper Lig puan durumu...

 

 

 

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