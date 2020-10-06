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06.10.2020 - 10:52 | | DHA

Galatasaray, transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray, Süper Lig'in 2020-2021 sezonu transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılılarda gelen-giden oyuncular şu şekilde:

TAKIMA KATILAN OYUNCULAR

Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

Omar Elabdellaoui (Olimpiakos)

Emre Kılınç (DG Sivasspor)

Arda Turan (Barcelona)

Kerem Aktürkoğlu (24 Erzincanspor)

Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Oghenekaro Etebo (Stoke City)

TAKIMDAN AYRILAN OYUNCULAR

Birhan Vatansever (Niğde Anadolu FK)

Berk Balaban (Ankaraspor)

Seri (Fulham)

Onyekuru (Monaco)

Andone (Brighton)  

Lemina (Southampton)

Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Mariano (Atlético-MG)

Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)   

Celil Yüksel (Adanaspor)

Atalay Babacan (Adanaspor)

Maicon (Nasr)

Mustafa Kapı (Lille)             

Yuto Nagatomo (Marsilya)

Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)               

Ahmet Çalık (İH Konyaspor) 

Selçuk İnan (Kariyer sonu)

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