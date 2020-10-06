Galatasaray transfer döneminde "tutumlu" davrandı

Süper Lig'de geçen sezonu 6. tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transferde sessiz kalırken, kasasından fazla para çıkarmamaya çalıştı.

Birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna 7 yeni futbolcuyu katan Galatasaray, daha önce A takımla Süper Lig'de maça çıkan 12 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 6'sı için herhangi bir bedel ödemedi. Galatasaray, eski takımlarıyla sözleşmeleri sona eren Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk için de lacivert-beyazlı kulübe herhangi bir para vermedi.

Galatasaray, sadece İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo için 675 bin avro kiralama bedeli ödedi.

- İki milyon avronun üzerinde gelir

Galatasaray, yollarını ayırdığı futbolculardan 2 milyon avronun üzerinde gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, en büyük geliri 1,5 sezondur kiralık olarak Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'den kazandı. El-Nassr, 1 milyon 430 bin avro ödeyerek tecrübeli stoperin bonservisini aldı.

Galatasaray, Jimmy Durmaz'dan 2 milyon 647 bin lira, Adem Büyük'ten 2 milyon 10 bin, Ahmet Çalık'tan 1 milyon 100 bin ve Celil Yüksel'den ise 900 bin lira para kazandı.

- Maaş yükünde ciddi gerileme

Transfer sezonunda gelenden çok gideni olan Galatasaray'da yıllık maaş yükü de yaklaşık 13 milyon avro azaldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kadroya yeni katılan Omar Elabdellaoui'ye bu sezon için 1 milyon 300 bin, Oghenekaro Etebo'ya ise 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödeyecek. Galatasaray, yerli futbolcular, Emre Kılınç'a 11 milyon 350 bin lira, Fatih Öztürk ve Arda Turan'a dörder milyon lira, Oğulcan Çağlayan'a 3 milyon 750 bin lira, Kerem Aktürkoğlu'na ise 850 bin lira yıllık ücret verecek.

Galatasaray'da gelen oyuncuların 2020-2021 sezonu için maaş yükü bugünkü kur üzerinden yaklaşık 3 milyon avroyu buluyor. Sarı-kırmızılılar, gidenler sayesinde maaş bütçesi yaklaşık 13 milyon avro azaldı.

Galatasaray'da aldığı yıllık ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformundan açıklanan futbolculardan Jean Michael Seri 2 milyon 800 avro, Florin Andone 2 milyon 500 bin avro, Mariano Filho 2 milyon 300 bin avro, Maicon Roque 2 milyon 200 bin avro, Mario Lemina 2 milyon 50 bin avro, Yuto Nagatomo 2 milyon avro, Ahmet Çalık ise 900 bin avro kazanıyordu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jimmy Durmaz 6 milyon lira, Adem Büyük ise 3 milyon 500 bin lira alıyordu.

- Gelenler ve gidenler

Galatasaray'da 1. transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Oghenekaro Etebo (Stoke City), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Fatih Öztürk (Kasımpaşa), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Arda Turan (Barcelona), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Kerem Aktürkoğlu (Anagold 24 Erzincanspor)

Gidenler: Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Yuto Nagatomo (Marsilya), Mariano Filho (Atletico Mineiro), Maicon Roque (El-Nassr), Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Celil Yüksel (Adanaspor), Mario Lemina (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Jean Michael Seri (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Florin Andone (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük-Kiralık), Yunus Akgün (Adana Demirspor-Kiralık), Atalay Babacan (Adanaspor-Kiralık)

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