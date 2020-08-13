Galatasaray transfer haberleri | Bartali’nin yeni adresi Ternana!

Onur Dinçer - Skorer

Kondisyoner Alberto Bartali, Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından İtalya üçüncü lig ekibi Ternana’da göreve başladı.

Galatasaray ile yolları ayrılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin yeni takımı belli oldu. 2018-19 sezonunun devre arasında geldiği sarı-kırmızılı ekipte önemli işler başaran deneyimli çalıştırıcı, o sezon elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Pandemi sürecinde ülkesinde mahsur kaldı

Bu sezon ise pandemi sürecinde gittiği ülkesinden, İtalya-Türkiye arası uçuş gidiş gelişlerinin durdurulması nedeniyle bir türlü dönemeyen Bartali’nin yokluğunda takım düşüşe geçmiş ve pandemi arasının ardından fizik gücündeki azalma ve sakatlıkların da etkisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

Resmen açıklandılar, basın toplantısında buluştular

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren İtalyan kondisyoner kendisine ülkesinde yeni bir takım buldu. Serie C ekiplerinden Ternana ile anlaşarak burada görev yapmaya başladı. Teknik direktörlüğünü Cristiano Lucarelli’nin yaptığı ekipte kondisyoner pozisyonuna getirildi. Ternana’nın teknik ekibi ve yeni çalıştırıcıları düzenlenen basın toplantısıyla medyanın karşısına çıktı.



Yıllar sonra tekrar bir araya geldiler

Böylece Cristiano Lucarelli ile yıllar sonra bir araya gelen Bartali, İtalyan futbolunun önemli ismiyle daha önce Catania’da da birlikte görev yapmıştı. Alberto Bartali ayrıca Spalletti ile Rusya’nın Zenit ekibinde de önemli başarılar yakalamıştı.

Teknik direktör Lucarelli ve kurmaylarının açıklamalarda bulunduğu basın toplantısını Alberto Bartali, basın mensuplarının bulunduğu bölgeden takip etti.