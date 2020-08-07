Galatasaray transfer haberleri | Berna Gözbaşı: "Mensah için görüşmeler devam ediyor"

Galatasaray, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla tüm maddi şartlarda anlaştığı iddia edildi. Kayserispor’un, Atletico Madrid’den 3.6 milyon Euro’ya aldığı, ancak ödeme yapmadığı için satışında zorlandığı belirtildi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili olarak Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'a konuştu. Gözbaşı, "Mensah ile ilgili şu an hiç kimseye bir şey söyleyemiyorum. Hiçbir külüple anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor. Mensah bana bizimle de kalmak istediğini söylüyor ama net bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları