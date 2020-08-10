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10.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Elabdellaoui 15 Ağustos’ta İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı sağ bek Omar Elabdellaoui’nin geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray transfer haberleri | Elabdellaoui 15 Ağustos’ta İstanbul'a geliyor
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Cim-Bom’un anlaşma sağladığı sağ bek Omar Elabdellaoui’nin İstanbul’a geliş tarihi belli oldu. Norveçli futbolcunun İstanbul’a 15 Ağustos’ta geleceği belirtildi. Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi oynadığı için sezonu geç kapatan 28 yaşındaki futbolcu, Florya’da 12 Ağustos’ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına birkaç gün rötar yaparak dahil olacak.

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