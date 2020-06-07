Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...

2018'de ezeli rakip Fenerbahçe'yi reddederek Galatasaray'ı seçen ve üst üste geçirdiği iki sakatlıktan başarıyla dönen Emre Akbaba'dan yeni fedakarlık.

Ocak ayında takıma dönen ve 4 gollük katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple nikâh tazeleyecek. 30 Haziran 2021'de kontratı sona erecek milli futbolcu yıllık 1 milyon 750 bin euro ile en fazla maaş alan yerli isimlerin başında geliyor.

Emre 3 yıllık imza atarak kontratını 2024'e kadar uzatmayı istiyor. Yönetimin yeni teklifi ise yıllık 9 milyon TL olacak böylece maaşından 5 milyonluk indirim yapılacak. Kontratında "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan yıldız futbolcunun çıkış seçeneği aynı kalacak.

Sakatlıktan döndükten sonra Falcao ile uyumlu bir görüntü çizen tecrübeli orta saha, takım arkadaşı Belhanda'nın satılması halinde yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirecek. Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya gelen Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 32 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.

Önce ayak ve tarak kemiği sonra kaval ve alt adale kemiği kırılan Akbaba 43 maç kaçırdı. 27 yaşındaki futbolcunun milli formayla çıktığı 6 maçta ise 3 golü bulunuyor.