Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...
07.06.2020 - 11:08 | | FOTOMAÇ

Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...

Corona virüsü salgını sonrası transfer ve maaş bütçesinde küçülmeye giden Galatasaray'da operasyon Emre Akbaba'yla başladı. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan Akbaba'ya önerilecek olan yeni kontratının detayları ise ortaya çıktı.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...
ABONE OL

2018'de ezeli rakip Fenerbahçe'yi reddederek Galatasaray'ı seçen ve üst üste geçirdiği iki sakatlıktan başarıyla dönen Emre Akbaba'dan yeni fedakarlık.

Ocak ayında takıma dönen ve 4 gollük katkı sağlayan 27 yaşındaki yıldız futbolcu sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple nikâh tazeleyecek. 30 Haziran 2021'de kontratı sona erecek milli futbolcu yıllık 1 milyon 750 bin euro ile en fazla maaş alan yerli isimlerin başında geliyor.

Emre 3 yıllık imza atarak kontratını 2024'e kadar uzatmayı istiyor. Yönetimin yeni teklifi ise yıllık 9 milyon TL olacak böylece maaşından 5 milyonluk indirim yapılacak. Kontratında "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan yıldız futbolcunun çıkış seçeneği aynı kalacak.

Sakatlıktan döndükten sonra Falcao ile uyumlu bir görüntü çizen tecrübeli orta saha, takım arkadaşı Belhanda'nın satılması halinde yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirecek. Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya gelen Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla 32 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.

Önce ayak ve tarak kemiği sonra kaval ve alt adale kemiği kırılan Akbaba 43 maç kaçırdı. 27 yaşındaki futbolcunun milli formayla çıktığı 6 maçta ise 3 golü bulunuyor.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba imzayı atıyor...

Diletta Leotta motor koltuğundan paylaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İbrahim Çolak: Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım
    İbrahim Çolak: Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım
  2. Vagner Love, CSKA Moskova'ya dönüyor
    Vagner Love, CSKA Moskova'ya dönüyor
  3. Belhanda'dan transfer mesajı: 8 maç bitsin netleştirelim
    Belhanda'dan transfer mesajı: 8 maç bitsin netleştirelim
  4. Werder Bremen - Wolfsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Werder Bremen - Wolfsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Augsburg - Köln canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Augsburg - Köln canlı bahis heyecanı Misli.com'da



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan dev proje

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan dev proje

Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı...

Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı...

Conor McGregor emekliliğini duyurdu

Conor McGregor emekliliğini duyurdu

Eljero Elia: "Irkçılık bir hastalık"

Eljero Elia: "Irkçılık bir hastalık"

Sıradaki Haber