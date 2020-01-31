Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'a iki talip birden

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Emre Mor'un yeni adresi İtalya ya da Almanya olabilir.

Tuttomercato'nun haberine göre Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Emre'nin transferi için girişimlerde bulunuyor. Kalinic'in Monaco'ya transferinin konuşulduğu Roma'da da Emre Mor ismi gündeme geldi. 22 yaşındaki futbolcunun bu iki kulüpten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Emre ligin ikinci yarısındaki iki maçta da forma giymemişti.