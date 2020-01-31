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31.01.2020 - 10:20 |

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'a iki talip birden

Yaz transfer döneminde Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor gözden iyice düştü. Genç oyuncuya İtalya ve Almanya'dan talipler çıktı.

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Emre Mor'un yeni adresi İtalya ya da Almanya olabilir.

Tuttomercato'nun haberine göre Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Emre'nin transferi için girişimlerde bulunuyor. Kalinic'in Monaco'ya transferinin konuşulduğu Roma'da da Emre Mor ismi gündeme geldi. 22 yaşındaki futbolcunun bu iki kulüpten birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Emre ligin ikinci yarısındaki iki maçta da forma giymemişti.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mora iki talip birden

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mora iki talip birden

71 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu!
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