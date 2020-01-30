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30.01.2020 - 14:20 |

Galatasaray transfer haberleri | Erkan Süer Galatasaray'da

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı. Transfer TFF 1. Lig ekibi tarafından duyuruldu... 

Galatasaray transfer haberleri | Erkan Süer Galatasaray'da

Galatasaray transferin bitimine 1 gün kala kadrosuna bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 1. Lig ekibi Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır.”

Sarı-kırmızılı takım ara transfer döneminde Sekidika, Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna dahil etmişti.

Erkan Süer kimdir? Kaç gol attı?

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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