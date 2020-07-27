Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan maaş açıklaması
27.07.2020 - 08:30 | | FANATİK

Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan maaş açıklaması

Sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, önümüzdeki yıl kendini affettirmek istiyor. Yakın çevresiyle yaptığı konuşmada, maaşında indirime gidebileceğini söyleyen yıldızın, “Eşim doğum yapacak. Ailem ve ben burada çok mutluyuz” dediği öğrenildi.

ABONE OL

Büyük umutlar ve ciddi bir maliyetle transfer edilmesine rağmen sınıfta kalan Radamel Falcao, her şeye rağmen kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor. Şanssız sakatlıklar yaşayan 33 yaşındaki yıldız, özellikle Kolombiya’daki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, önümüzdeki sezon Galatasaray taraftarını mutlu etmek istediğini söyledi.

Galatasaray transfer haberleri | Falcaodan maaş açıklaması

İyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlık problemi yaşamadan kendisini affettirmeyi hedefleyen Falcao, ABD ve Arap kulüplerinden gelen teklifleri ise değerlendirmeye dahi almıyor. Eşi ve çocuklarının da İstanbul’da mutlu olduğunu söyleyen Falcao’nun, “Eşim hamile. Burada doğum yapmak istiyor. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray’da yapacak çok şeyim var” dediği öğrenildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri | Yıldız isimle anlaşmaya vardı!

Sebebi para değil
Falcao’nun Galatasaray’da kalma isteğinin arkasında yatan sebebin para olmadığı ise yine oyuncunun bu sözleriyle anlaşıldı: “Gerekirse maaşımda bir miktar indirime gitmeye hazırım. Virüs nedeniyle dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor ve durumu anlamak zorundayız”

2 milyon Euro kasada kaldı
5 milyon Euro garanti ücrete imza atan Falcao’nun sözleşmesinde bir takım başarı bonusları bulunuyor. İddiaya göre yıldız futbolcu, 26 maça ilk 11’de başlaması durumunda 1.5 milyon Euro’ya yakın ek ödeme alacaktı. Şampiyonlar Ligi’ne gidilmesi halinde bu rakam 2 milyon Euro’ya çıkacaktı. Ancak Falcao değil ligde, Avrupa ve kupa dahil 3 kulvarda toplam 17 karşılaşmaya ilk 11’de başlayabildi, Aslan da sezonu 6. sırada bitirdi. Bu nedenle 2 milyon Euro’luk bonus kulübün kasasında kaldı.

Hakan Çalhanoğlu ve Leao'nun havuzda kafa topu keyfi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rıdvan Dilmen sezonun ilk 11'ini yaptı! Sürpriz...
    Rıdvan Dilmen sezonun ilk 11'ini yaptı! Sürpriz...
  2. Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak
    Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak
  3. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım görüşmesi!
    Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım görüşmesi!
  4. Kuzeyin kralı Sörloth tarihe geçti!
    Kuzeyin kralı Sörloth tarihe geçti!
  5. Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"
    Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaş'ta kalıyor

Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaş'ta kalıyor

Transfer haberleri | Gökhan Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Transfer haberleri | Gökhan Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Göksel Gümüşdağ: "Devrim niteliğinde bir başarı"

Göksel Gümüşdağ: "Devrim niteliğinde bir başarı"

Okan Buruk: "Avrupa Ligi'ne odaklandık"

Okan Buruk: "Avrupa Ligi'ne odaklandık"

Sıradaki Haber