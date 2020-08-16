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16.08.2020 - 01:05 |

Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim, Abdoulaye Doucoure'yi istedi!

Lemina ve Seri ile yollarını ayıran Galatasaray yeni 6 ve 8 numara için gözünü yine İngiltere'ye dikti. Yönetim Doucoure, Lerma ve Grujic'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure'yi takımda görmeyi çok istiyor.

Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim, Abdoulaye Doucoure'yi istedi!
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Orta alan rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere'de yıldız arıyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında Seri ve Lemina transferinde olduğu gibi birkez daha Ada'ya üs kurdu.

Yönetim listesinde bulunan 3 önemli isim için temaslarını tam gaz sürdürüyor.

Ekonomik şartlar zorlanacak
Listenin ilk sırasında Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.

Doucoure geçen sezon Premier Lig'de 37 maçta forma giydi.

Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim, Abdoulaye Doucoureyi istedi


Menajeriyle görüşme yapıldı
Yaklaşık 15 gündür gündemde yer alan Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle dün görüşme yapıldı.

Hertha'da kiralık oynadı
Cimbom son olarak da Marko Grujic'i listesine dahil etti. Geçen sezon Hertha Berlin'de kiralık oynayan Sırp yıldız için girişimler başladı.

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