Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj
17.09.2020 - 08:41 |

Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Manchester City'nin yıldızı Fernandinho, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj
ABONE OL

Daha önce Manchester City'den Fernando'yu transfer eden Galatasaray'ın adı bir Cityli dünya yıldızı ile anılıyor. Bu isim Fernandinho..

Dünya yıldızı transferiyle ilgili açıklalamalarda bulundu. İngiliz kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olduğunu hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu, "20 yaşında Brezilya'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve bu yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledikçe futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor. Çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra konuşup neler olacağını göreceğiz. Açıkçası Brezilya'ya geri dönmek de bir ihtimal" diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Süper Lig'den genç yıldızın transferi için görüşmelere başladı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık! 12 milyon euroya...

Galatasaray transfer haberleri | Fernandinhodan Galatasaraya mesaj

 

    Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İBB Spor Okulları eğitimlere başlıyor
      İBB Spor Okulları eğitimlere başlıyor
    2. Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj
      Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj
    3. Transfer haberleri | Balotelli'den Beşiktaş için fedakarlık
      Transfer haberleri | Balotelli'den Beşiktaş için fedakarlık
    4. Son dakika | Mert Hakan Yandaş derbiyle dönüyor
      Son dakika | Mert Hakan Yandaş derbiyle dönüyor
    5. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre
      Transfer haberleri | Beşiktaş'ta gündem yeniden Gökhan Töre



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ömer Erdoğan: Bir başarı öyküsü yazacağız

    Ömer Erdoğan: Bir başarı öyküsü yazacağız

    Kazanan tur atlayacak

    Kazanan tur atlayacak

    Altyapı tamam ödenek eksik

    Altyapı tamam ödenek eksik

    Tüm gözler Marmaris'te!

    Tüm gözler Marmaris'te!

    Sıradaki Haber