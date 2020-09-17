Galatasaray transfer haberleri | Fernandinho'dan Galatasaray'a mesaj

Daha önce Manchester City'den Fernando'yu transfer eden Galatasaray'ın adı bir Cityli dünya yıldızı ile anılıyor. Bu isim Fernandinho..

Dünya yıldızı transferiyle ilgili açıklalamalarda bulundu. İngiliz kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olduğunu hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu, "20 yaşında Brezilya'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve bu yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledikçe futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor. Çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra konuşup neler olacağını göreceğiz. Açıkçası Brezilya'ya geri dönmek de bir ihtimal" diye konuştu.