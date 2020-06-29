Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Enner Valencia ile anlaştı iddiası!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Meksika'da yayın yapan Primicias'ın haberine göre Cimbom, Tigres'te yollarını ayıran Enner Valencia ile el sıkıştı. Ekvadorlu santrfora MLS Ligi'nden de taliplerin olduğu bilinirken, en ciddi adayın sarı-kırmızılı takım olduğu öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 5 asist yaptı. Bonservisi elinde bulunan Valencia, sosyal medya hesabından Tigres ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.