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29.06.2020 - 15:40 | | AJANSSPOR

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Enner Valencia ile anlaştı iddiası!

Meksika basını, Galatasaray'ın Tigres'le olan sözleşmesi sona eren Enner Valencia ile anlaşmaya vardığını yazdı.

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Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Meksika'da yayın yapan Primicias'ın haberine göre Cimbom, Tigres'te yollarını ayıran Enner Valencia ile el sıkıştı. Ekvadorlu santrfora MLS Ligi'nden de taliplerin olduğu bilinirken, en ciddi adayın sarı-kırmızılı takım olduğu öne sürüldü.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Enner Valencia ile anlaştı iddiası

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 5 asist yaptı. Bonservisi elinde bulunan Valencia, sosyal medya hesabından Tigres ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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