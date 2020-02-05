Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış
05.02.2020 - 08:47 | | TAKVİM

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış

Galatasaray’a Sörloth’un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar’ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Japon asaleti

BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış

    LaLiga 22. Hafta | Haftanın en güzel golleri sizlerle!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sürpriz kayıp yok

    Sürpriz kayıp yok

    Şansal Büyüka: Bu yapı kitap olur

    Şansal Büyüka: Bu yapı kitap olur

    Tesadüfün böylesi!

    Tesadüfün böylesi!

    Son dakika transfer haberleri | Real'den Mbappe için 200 milyon euro

    Son dakika transfer haberleri | Real'den Mbappe için 200 milyon euro

    Sıradaki Haber