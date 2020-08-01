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01.08.2020 - 14:07 |

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı

Yeni sezon için yabancı transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, Maccabi Rishon LeZion formasıyla sezonu tamamlayan Zach Hankins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı
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Yeni sezonun yabancı rotasyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, bir süredir gündeminde yer alan uzun oyuncu Zach Hankins'i kadrosuna kattı. Oyuncu için son günlerde Maccabi Tel Aviv'in de devreye girdiği aktarılmaktaydı.

beIN SPORTS'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, sezonu Maccabi Rishon LeZion forması ile tamamlayan Hankins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Xavier mezunu 24 yaşındaki uzun, Avrupa'daki ilk sezonunda Nymburk ile oldukça başarılı bir süreç geçirmişti. Çek ekibinin forması altında 12.7 sayı, 5.2 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayan Hankins, corona virüs salgını ile Çekya'da ligin sona ermesinin ardından ise İsrail takımı Maccabi Rishon LeZion'a transfer olmuştu. Takımıyla İsrail'de final oynamayı başaran Hankins; 12.5 sayı, 6.6 ribaunt katkılarıyla öne çıkmıştı.

Hankins, Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Alex Hamilton ile birlikte Maccabi Rishon LeZion'da takım arkadaşıydı.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Zach Hankinsi kadrosuna kattı

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