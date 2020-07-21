Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Bernard Mensah hamlesi

Galatasaray ve Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için karşı karşıya geliyor... Süper Lig’de kalma mücadelesi veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonda 8 numaralı pozisyonu kendisine vermeyi istiyor. Bu doğrultuda yönetimden talepte bulunduğu öğrenilen Fatih hoca, Belhanda veya Maicon’un satışından gelecek paranın bir bölümünün bu transfere ayrılmasını istiyor. Bu sezon 25 lig maçında 5 gol 7 asistlik performans sergileyen Mensah da Kayserispor’un bir alt lige düşmesi durumunda takımından ayrılmayı düşünüyor. Bir süredir görüştüğü Beşiktaş’ın ise henüz bonservis konusunda Kayseri ile herhangi bir anlaşma yapmadığı öğrenildi.

Yüzde 40’ı Atletico’da

Sarı-Kırmızılılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçerek işi bitirmenin peşinde. Kayserispor, geçen yaz Mensah’ın bonservisi için Atletico Madrid’le 3.6 milyon Euro’ya anlaşmış, ancak taksitleri ödeyememişti. Bu nedenle İspanyol kulübü FIFA’ya şikayette bulunurken, Kayseri’nin planı Mensah’ı satarak buradan gelecek parayla Atletico’ya olan borcu kapatmak. Böylece FIFA’daki dosyanın da kapatılması düşünülüyor. Ancak İspanyollar aynı zamanda bir sonraki satışın yüzde 40 hakkına da sahip.

Galatasaray fırsatı gördü

Dolayısıyla Kayseri cephesi, mümkün olan en yüksek bonservis bedelini elde etmenin peşinde. Ancak Beşiktaş’ın finansal sorunları nedeniyle 3.5- 4 milyon Euro seviyesinin üzerinde bir ödeme yapmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Galatasaray işte bu fırsattan yararlanıp en kısa sürede oyuncu satışı yaparak, Mensah’ın transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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