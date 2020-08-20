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20.08.2020 - 01:29 |

Galatasaray transfer haberleri | Jakub Moder ile anlaşma sağlandı!

Transferde son dakika...Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan forması giyen Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray transfer haberleri | Jakub Moder ile anlaşma sağlandı!
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Galatasaray, orta saha transferinde sona yaklaştı.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki ön libero Jakub Moder ve kulübü Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray taraftarı, futbolcunun yaşı ve potansiyelinden dolayı bu transferi çok istiyor.

Galatasaray transfer haberleri | Jakub Moder ile anlaşma sağlandı

Jakub Moder kimdir?
7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.

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